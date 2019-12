La Loi sur la laïcité de l'État n'est pas suspendue par la Cour d'appel

La Cour d’appel du Québec ne suspend pas l’application de certains articles de la Loi sur la laïcité de l’État, connue avant son adoption comme le projet de loi 21.

Mais rien n’est terminé ici: le but ultime des opposants à cette loi est de la faire invalider, et de s’en débarrasser pour de bon. Pour eux, cette demande de suspension ne visait qu’à minimiser les dégâts en attendant la suite des procédures, car il peut s’écouler des années avant que le dossier ne soit réglé.

La Loi sur la laïcité de l’État - adoptée en juin à l’Assemblée nationale - interdit le port de signes religieux à certains employés de l’État lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, dont les policiers, procureurs de la Couronne et gardiens de prison, ainsi qu’aux enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire.

Par leur jugement livré jeudi après-midi, deux juges sur trois de la Cour d’appel ont maintenu la décision du juge Michel Yergeau de la Cour supérieure. Il avait refusé de suspendre les articles 6 et 8 de la loi en juillet dernier. La juge en chef Nicole Duval Hesler aurait accueilli en partie l’appel et aurait suspendu pendant l’instance l’application de l’article 6.

Cette demande de suspension avait été faite par le Conseil national des musulmans canadiens, l’Association canadienne des libertés civiles et Ichrak Nourel Hak, une étudiante en enseignement qui porte le hijab.

Ils avaient fait valoir que la loi causait des torts sérieux et immédiats aux minorités religieuses et que son application devrait être suspendue pour la durée de la contestation judiciaire, qui vise à faire déclarer la loi inopérante. Selon eux, cette loi est discriminatoire et contraire à la Constitution canadienne.

Le juge Yergeau de la Cour supérieure était d’avis que les demandeurs n’avaient pas démontré que la loi causait un préjudice qui justifierait une telle suspension.

L’État est présumé avoir adopté cette loi - comme toute autre - dans l’intérêt public: “La mettre en échec au nom d’intérêts individuels, si noble soit l’intention derrière la démarche, demande d’être tranché au mérite et non pas de façon préliminaire”, écrivait-il en juillet dans son jugement de 32 pages.

Leur demande pour faire invalider la loi est la première à être examinée par des juges. Depuis le dépôt de leur demande en justice, trois autres ont été intentées.