Loi 40: Québec va s'arroger trop de pouvoirs en éducation, selon le PQ

QUÉBEC — Contrairement à ce qu’il prétend, le gouvernement Legault s’apprête à s’arroger tous les pouvoirs en éducation et à centraliser à Québec la prise de décisions, selon l’opposition péquiste.

En principe, le projet de loi 40, présentement à l’étude, vise à abolir les élections scolaires et les commissions scolaires, transformées en centres de services, dans le but de donner plus de pouvoirs décisionnels aux directions d’écoles et aux parents.

Or, selon la porte-parole péquiste en éducation, la députée Véronique Hivon, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, est en train de se donner l’outil légal lui permettant de centraliser tous les pouvoirs à son bureau, avec tous les risques que cela comporte.

Elle en donne pour preuve l’article 310 du projet de loi, qui stipule que le gouvernement pourra prendre, par règlement, «toute mesure utile à l’application de la présente loi ou à la réalisation efficace de son objet».

«Il centralise à outrance», a commenté la députée, lundi, en mêlée de presse, en marge de la consultation menée cette semaine sur le projet de loi 40, ce qui est «extrêmement inquiétant».

La réforme de structures présentée par le ministre Roberge peut se résumer en deux mots: centralisation et politisation, «c’est clair», selon la députée de Joliette, déplorant qu’une fois la loi adoptée le ministre pourra, par exemple, communiquer directement avec le personnel enseignant s’il le désire.

L’article 310, c’est «du jamais vu», selon la députée, qui qualifie l’approche du ministre d’«autoritaire» et d’«improvisée».

«Il veut aller trop vite», selon Mme Hivon.