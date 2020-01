Loi sur la laïcité: le Manitoba dit avoir reçu des CV de fonctionnaires québécois

Le gouvernement manitobain avait acheté des publicités dans des journaux et des médias numériques au Québec l’automne dernier, qui mentionnaient 21 raisons d’envisager de déménager au Manitoba — en référence à la loi québécoise sur la laïcité.

La loi québécoise sur la laïcité interdit à certains fonctionnaires, y compris les enseignants du primaire et du secondaire du système public et les policiers, de porter des symboles religieux tels que le hijab pour les femmes musulmanes et la kippa pour les hommes juifs dans leurs fonctions.

M. Pallister a rencontré M. Trudeau au deuxième jour d’une réunion du conseil des ministres fédéraux qui se tient à Winnipeg, un lieu choisi dans l’espoir de tendre la main à une région qui a tourné le dos aux libéraux fédéraux lors de l’élection du 21 octobre.

Les deux hommes ont discuté d’infrastructures, de réconciliation, de santé et de sécurité publique.

M. Pallister avait également annoncé son intention de discuter de la tarification sur le carbone imposée par Ottawa.