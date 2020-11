Loi 101: le dépôt du projet de réforme reporté à la prochaine session parlementaire

QUÉBEC - Promise et annoncée à plusieurs reprises depuis deux ans, la refonte globale de la loi 101 est reportée une fois de plus.

Il faudra donc attendre la fonte des neiges et l’arrivée du printemps pour connaître jusqu’où le gouvernement Legault est prêt à aller pour mieux protéger le français au Québec.

En conférence de presse, mardi, le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette, a annoncé qu’une annonce devrait venir lors de la prochaine session parlementaire, à la faveur du dépôt d’un projet de loi visant à présenter une nouvelle version de la Charte de la langue française (loi 101).

Depuis son élection, le gouvernement promet d’adopter une politique «costaude» en matière de défense du français dans plusieurs domaines, surtout pour la langue de travail, avec une refonte globale de la loi 101, adoptée en 1977. L’échéance est constamment reportée. En août, le ministre affirmait que c’était une question de «quelques semaines» avant qu’elle soit rendue publique.

Lorsqu’il déposera finalement, son projet de loi, le gouvernement sera dans la troisième année de son mandat.

Sur le plan législatif, un des principaux enjeux aura trait aux petites et moyennes entreprises (PME) de 25 à 49 employés, où on trouve beaucoup d’immigrants. Québec veut les assujettir à la loi 101, sans pour autant alourdir leur fardeau bureaucratique. En vertu de la loi 101, actuellement, seules les entreprises de plus de 50 employés doivent adopter un programme de francisation et faire la preuve que la langue de travail est bien le français dans leur établissement.

Mardi, le ministre a dit qu’il fallait s’attendre dans le cas des PME à un mélange de mesures incitatives et coercitives.