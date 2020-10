Loi 101: le commissaire aux langues officielles préoccupé par son élargissement

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

OTTAWA — Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, a des réserves au sujet de la volonté de Québec et de trois partis fédéraux d’élargir l’application de la Charte de la langue française, communément appelée la Loi 101, aux entreprises de juridiction fédérale au Québec.

«La question que moi, je me pose, c’est: quel sera l’impact de cette décision?» s’est demandé le commissaire lors d’une récente entrevue avec La Presse Canadienne.

Le Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique et, plus récemment, le Parti conservateur ont tous manifesté leur accord avec l’intention du gouvernement du Québec d’assujettir les entreprises de juridiction fédérale — comme les banques ou VIA Rail — à la Loi 101.

Cet aspect doit notamment se retrouver dans le plan d’action à venir du ministre responsable de la Langue française au Québec, Simon Jolin-Barrette, visant à renforcer la position du français dans la Belle Province.

Si ce plan va de l’avant, le français deviendrait la langue d’usage au sein de toutes les entreprises sur le territoire québécois comptant plus de 50 employés.

M. Théberge dit qu’il attendra de voir le produit final avant de se prononcer, mais il a servi une mise en garde au gouvernement du Québec.

«C’est important de reconnaître qu’on a deux langues officielles et qu’on a besoin de communautés fortes, que ce soit les communautés de langues officielles à l’extérieur du Québec ou au Québec», a déclaré le commissaire aux langues officielles en entrevue.