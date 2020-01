Le logo de la nouvelle Force de l’espace des États-Unis rappelle Star Trek

Le logo de la nouvelle Force de l’espace des États-Unis présente des similitudes frappantes avec celui du jeu vidéo Star Trek: Starfleet Command.

Le président Donald Trump a dévoilé vendredi le logo de la Force spatiale, écrivant sur Twitter qu’il avait consulté des chefs militaires et des concepteurs avant de présenter le symbole bleu et blanc, qui présente une flèche pointée vers le haut avec une planète en arrière-plan, et entourée des mots «United States Space Force» et« Department of the Air Force».

Le logo, qui porte la date 2019 en chiffres romains, est également similaire dans sa conception à celui de la force spatiale des États-Unis (Air Force Space Command), à partir duquel la nouvelle Force de l’espace a été créée par la législation que Donald Trump a signée le mois dernier.

Vendredi soir, la Force de l’espace des États-Unis a expliqué le logo: «Le symbole d’un delta, l’élément central du design, a été utilisé pour la première fois dès 1942 par les forces aériennes de l’armée américaine; et a été utilisé dans les premiers emblèmes d’agences spatiales dès 1961. Depuis lors, le symbole du delta a été une caractéristique importante des emblèmes de la communauté spatiale militaire.»

La Force de l’espace est le premier nouveau service militaire depuis la création de la Force aérienne en 1947.

Elle vise principalement à améliorer la protection des satellites américains et d’autres appareils spatiaux, plutôt que de mettre des guerriers en orbite pour mener des combats dans l’espace.

La Force de l’espace est souvent évoquée par Donald Trump lors de ses rassemblements politiques et elle lui vaut régulièrement des applaudissements.

Le président voulait à l’origine une Force de l’espace qui était «séparée, mais égale» à l’Armée de terre, la Marine et l’Air Force, mais le Congrès l’a plutôt intégrée au Département de l’Air Force.

