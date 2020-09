Un milliard $ pour empêcher les Canadiens vulnérables de devenir des sans-abri

Ottawa prévoit dépenser 1 milliard $ au cours des six prochains mois afin que les municipalités et les autres instances qui fournissent des logements puissent empêcher les Canadiens vulnérables de devenir des sans-abri.

L’Initiative pour la création rapide de logements vise «à répondre aux besoins urgents des Canadiens vulnérables» en «créant rapidement de nouveaux logements abordables». Les fonds, administrés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), seront offerts aux municipalités, aux provinces et aux territoires, aux gouvernements et aux organisations autochtones, ainsi qu’aux organismes sans but lucratif.

Ces sommes pourront être utilisées pour acheter des propriétés mises en vente à cause de la pandémie de COVID-19 ou pour construire de nouvelles unités modulaires.

Le gouvernement fédéral s’attend à ce que le programme crée 3000 nouveaux logements abordables au Canada. Ottawa souhaite que tous les fonds soient engagés d’ici la fin mars 2021.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a aussi indiqué lundi que le gouvernement libéral fournira 237 millions $ supplémentaires à la stratégie fédérale de lutte contre l’itinérance, pour les dépenses liées directement à la pandémie.

«Le nouvel investissement permettra aux collectivités d’étendre les mesures d’urgence qui ont réduit avec succès le risque d’éclosions potentielles parmi les personnes en situation d’itinérance, indique le ministère dans un communiqué. Il leur donnera aussi la souplesse nécessaire pour offrir des solutions de logement abordable.»