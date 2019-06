Logement abordable: Montréal adopte un règlement de compromis

Le règlement fort attendu sur le logement social et abordable a finalement été présenté mercredi par l’administration Plante. Les promoteurs immobiliers devront se plier à des règles beaucoup plus contraignantes, mais plusieurs allégements leur ont été concédés, notamment pour le centre-ville.

Le nouveau «règlement pour une métropole mixte» est l’un des projets phares de la mairesse Valérie Plante. Celle-ci en avait fait l’une de ses cinq priorités lors de son assermentation, en 2017.

Les détails confirment la promesse électorale d’obliger les promoteurs à inclure 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables et 20% de logements familiaux dans tout grand projet immobilier, une règle communément appelée le «20-20-20».

Toutefois, le logement social ne sera pas inclus directement dans le projet en question. Plutôt, le promoteur pourra soit céder des terrains ou verser une contribution financière pour que la Ville procède elle-même à la construction des unités.

Des exceptions sont également accordées au centre-ville pour les seuils de logement abordable et familial. Ceux-ci sont réduits à 15%.

«Nous voulons plus de logements et d’inclusion, mais pas à n’importe quel prix. [...] Nous croyons avoir développé un outil qui permettra d’avoir un effet structurant et stimulant dans la construction de logements sociaux, abordables et familiaux, sans compromettre la vitalité et l’abordabilité du marché résidentiel dans son ensemble», affirme Robert Beaudry, responsable à la fois de l’habitation et du développement économique au sein de l’administration Plante.

La Ville précise que le nouveau règlement doublera, et même plus, la quantité de logements familiaux actuellement construits au centre-ville. Ceux-ci représenteraient présentement 5% des unités.

Le centre-ville est défini comme formant la partie ouest de l’arrondissement Ville-Marie, ainsi que la portion la plus au sud du Plateau-Mont-Royal et de Griffintown.

Le nouveau règlement prévoit une formule spécifique pour les familles à revenus modestes ou moyens. Le quart des logements familiaux, définis comme ayant trois chambres à coucher ou plus, devront être abordables.

Par exemple, au centre-ville, un logement abordable doit respecter un loyer mensuel plafond de 880$ pour un studio, 1040$ pour une chambre à coucher, 1440$ pour deux chambres ou 2000$ pour trois chambres.

Les prix sont identiques dans les quartiers adjacents comme Outremont, le Plateau, l’Est du centre-ville et certaines portions de Rosemont, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et Villeray-Saint-Michel-Parc Extension. Ils diminuent pour les quartiers considérés comme périphériques, et encore pour les extrémités de la ville.

Les prix du logement social, c’est-à-dire des unités subventionnées par le gouvernement, sont établis par le programme AccèsLogis.

Comme prévu, les promoteurs pourront décider de céder des terrains à la Ville ou de payer une contribution financière plutôt que de construire eux-mêmes des logements sociaux. L’option de contribution financière est également disponible pour les logements abordables.

La Ville prévoit créer 600 nouveaux logements sociaux et 1000 logements abordables par année grâce à ce nouveau règlement. Ce chiffre comprendrait 300 unités familiales abordables.

Rappelons que la mairesse a promis de construire 12 000 logements sociaux et abordables d’ici la fin de son mandat.