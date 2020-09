Un nouveau prêt-à-manger aux saveurs québécoises débarque à Montréal

Sensibilisé à l’agriculture dès son plus jeune âge grâce à ses grands-parents qui possédaient une ferme maraîchère, Martin Patenaude, accompagné de son équipe, parcourt la province à la recherche d’aliments d’exception du Québec, et n’hésite pas à faire preuve de créativité pour maximiser la présence d’ingrédients locaux dans ses recettes. On parle d’aliments aussi méconnus que délicieux, tels que la salicorne, l’avoine nue ou encore le miel de tilleul. La jeune entreprise travaille déjà avec plus de 25 producteurs et artisans du Québec.