La LNH a décidé d’emboîter le pas de la NBA et suspendre sa saison, en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

La ligue avait organisé une conférence téléphonique avec les gouverneurs des 31 formations, jeudi en début d’après-midi. Elle a ensuite confirmé sa décision dans un communiqué.

“En raison des développements liés au coronavirus, et après avoir consulté des experts du milieu médical (...) la Ligue nationale de hockey annonce aujourd’hui qu’elle interrompt la saison 2019-20”, a indiqué le circuit Bettman.

“La LNH tente de suivre les recommandations des experts de la santé et des autorités locales, tout en se préparant pour toutes les éventualités sans prendre des mesures prématurées ou non nécessaires, pouvait-on lire. Cependant, à la suite de la nouvelle qu’un joueur de la NBA a testé positif au coronavirus - et puisque nos ligues partagent plusieurs arénas et installations et qu’il est maintenant probable qu’un membre de la communauté de la LNH teste positif à un certain moment - il n’est plus approprié de tenter de continuer de présenter nos matchs.”

La LNH n’a pas précisé la durée de la pause de ses activités.

“Notre objectif est de reprendre le jeu dès qu’il sera approprié et prudent de le faire, afin de terminer la saison et remettre la coupe Stanley”, a mentionné le circuit Bettman.