La LNH espère un retour à l'entraînement (restreint) dès le début juin

Graham Hughes/La Presse canadienne Jonathan Drouin et Max Domi pourraient bientôt retrouver leurs coéquipiers sur une patinoire. (photo d'archives)

La LNH espère amorcer la phase 2 de son protocole de retour au jeu, y compris l’ouverture des installations d’entraînement et permettre des séances d’entraînement en petits groupes, dès le début du mois prochain.

La ligue, qui a été contrainte de suspendre sa saison le 12 mars en raison de la pandémie de la COVID-19, a publié lundi un mémo de 22 pages fournissant les détails du plan. Le document souligne qu’il n’y a pas de date exacte pour le début de la phase 2 ou un calendrier qui prévoit sa durée.

Seulement six joueurs auront accès en même temps aux installations de l’équipe pour des entraînements volontaires, et aucun exercice supervisé sur la glace n’est autorisé.

Les séances sur glace seront sans contact et les joueurs devront maintenir une distance physique en tout temps. Les joueurs seront tenus de porter des masques lorsqu’ils entrent et sortent des installations et lorsqu’ils ne sont pas en mesure de se distancier physiquement, mais pas lorsqu’ils s’entraînent.

Le mémo ne fait aucune mention des deux dernières phases du protocole de retour au jeu _ camps d’entraînement suivis d’une reprise du jeu.

Le comité de retour au jeu de la LNH et de l’Association des joueurs a élaboré les détails sur la pratique du sport s’il est autorisé à reprendre cet été. Vendredi, le comité exécutif du syndicat a approuvé d’autres négociations sur le format de 24 équipes pour la tenue des séries éliminatoires.