Lizzo arrive aux Brit Awards enrobée dans le chocolat

Difficile d’être plus délicieuse que Lizzo aux Brit Awards 2020. L’interprète de «Cuz I Love You» est arrivée à la cérémonie vêtue d’un grand emballage chocolaté.

Celle qui a remporté trois prix aux derniers Grammys et qui est l’une des têtes d’affiche du festival Osheaga 2020 à Montréal a partagé une photo de son look en écrivant : «la meilleure sorte de chocolat».

Joe Maher via Getty Images

Joe Maher via Getty Images



