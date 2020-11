Les meilleurs livres de recettes de 2020

À défaut de sortir, on fricote, mijote et popote plus que jamais. Pour faire de nouvelles découvertes culinaires, perfectionner nos techniques et surtout s’inspirer, on se plonge dans les meilleurs ouvrages gastronomiques. Sélection de nouveautés qui ont séduit nos papilles (et nos yeux).

Saveur | Ottolenghi

KO Éditions

Véritable ode aux légumes et au flexitarisme, le nouvel opus de Yotam Ottolenghi - à qui on doit le mégasuccès Plenty - réalisé en collaboration avec Ixta Belfrage nous fait faire un tour du monde en saveurs, multipliant les appétissantes substitutions végétales.

Fidèle à lui-même, il nous transporte d’abord au Moyen-Orient, avant de nous faire explorer le meilleur de la cuisine végétarienne du globe, du Vietnam à l’Italie et jusqu’au Japon. Soyons honnête: les listes d’ingrédients sont longues, et parfois inusitées mais heureusement, le chef suggère quelques aliments plus communs pour les remplacer.

Au fil des pages, il nous enseigne comment balancer les saveurs et ensuite les marier ensemble, puis dévoile ses techniques pour glorifier nos dignes végétaux. Impossible de cibler une ou deux recettes gagnantes tant l’ensemble de l’oeuvre nous fait saliver. C’est le genre de livre de cuisine qu’on garde précieusement toute notre vie.

Un peu plus végé | Trois fois par jour

Éditions Cardinal

Deux ans après la publication de son livre consacré aux desserts, Marilou nous présente son «nouveau bébé» Un peu plus végé, un ouvrage quasi dépourvu de contenu viandeux.

La jeune femme affirme qu’elle a elle-même amorcé une transition sans viande puisqu’elle se «questionne beaucoup par rapport à [sa] façon de consommer». Le livre suit donc son «propre cheminement».

On craque pour ses recettes simples et gourmandes, remplies d’ingrédients tendance, et présentées de façon minimaliste. On essaie absolument la bisque de carottes caramélisées, le babka végétalien aux mûres et aux bleuets, les biscuits au fromage en grains (une belle surprise), ou encore le rôti de courge butternut, parfait pour recevoir et impressionner toute la tablée.

Les recettes de Mandy

Les Éditions La Presse

Les reines de la verdure nous livrent le secret de leurs savoureuses salades dans leur tout premier ouvrage ultra vitaminé. Smoothies, vinaigrettes, bols gourmands, desserts et surtout des salades à n’en plus finir inspirées d’une multitude de cuisines du monde.

Parmi nos coups de coeur, la salade de fenouil sucrée-salée, la salade souvlaki d’inspiration grecque, la salade habibi empruntée au Moyen-Orient et la décadente salade bûcheron, une version encore plus cochonne de la traditionnelle César.

Chez Lesley | Lesley Chesterman

Courtoisie Livre de cuisine

La critique gastronomique et chroniqueuse gourmande Lesley Chesterman nous partage ses trucs à elle, après des années d’explorations culinaires, dans cet ouvrage intitulé Chez Lesley.

Au menu: plus de 100 grands classiques, dont son fameux poulet rôti dit Antoine, sa bolognaise express ou encore son cake au citron. Le tout est accompagné de tranches de vie passionnantes et d’une tonne de conseils judicieux. Pour ne rien gâcher, les photos sont alléchantes et invitent à passer en cuisine sur-le-champ!

À la plaque | Ricardo

Les Éditions La Presse

Alors qu’on pensait que Ricardo avait déjà vraiment tout fait pour nous faciliter la vie en cuisine, eh bien, il nous est arrivé avec une AUTRE solution encore plus simple (et rassembleuse): la cuisine à la plaque.

Dans son plus récent livre, le chef adoré livre des recettes accessibles et rapides, des petits-déjeuners aux desserts en passant par les collations, tous réalisé sur une simple plaque à cuisson, qu’on glisse simplement dans le four.

Essayez ses rouleaux aux fruits, le tofu style Shawarma et surtout la courge rôtie au fenouil et à la ricotta. Un pur délice!

Soupes-repas | Geneviève Everell

Les Éditions Goélette

Amoureuse inconditionnelle des saveurs asiatiques, Geneviève Everell nous propose une bonne dose de réconfort pour passer à travers l’hiver avec son 10e livre de cuisine consacré, cette fois, aux soupes-repas.

Comme à l’habitude, la chef présente des mélanges de saveurs audacieux dans des plats conjuguant parfums asiatiques et inspirations diverses, comme la bisque de homard à la mayo japonaise et au fromage en grains, ou encore un ramen à l’italienne au pesto et mozzarella, en plus de petits classiques comme la Tonkinoise au boeuf ou la miso fumée.

Chose certaine, avec 110 recettes gourmandes, tout le monde y trouve son compte.

Falastin

Courtoisie

C’est un ouvrage qui invite au voyage, loin en Palestine, à la découverte d’une cuisine riche et savoureuse. Sami Tamimi, en collaboration avec Tara Wigley, nous fait découvrir les saveurs de son pays natal, en nous plongeant dans des recettes colorées qui fleurent bon les épices, le soleil, les herbes fraîches. Aubergines rôties au tamarin, casseroles de poisson en sauce Tahini, salade fattoush au beurre de Na’ama ou encore un houmous deux façons; c’est un véritable parcours culinaire qui nous est offert ainsi que les secrets de cette cuisine riche en parfums et en histoire(s).



BBQ Santé | Geneviève O’Gleman

Les Éditions de l'Homme

Quand la visite débarque à la dernière minute lors d’une belle journée d’été, on a tendance à sortir les traditionnels hamburgers-moutarde-ketchup. Pourtant, c’est si simple d’apprêter un repas santé et original sur le grill sans se brûler les sourcils, comme le prouve la nutritionniste Geneviève O’Gleman dans son plus récent livre de recettes, BBQ santé.

On craque pour ses recettes de pains plats à réaliser soi-même sur le barbecue, dont celui à la ricotta citronnée et au maïs. Sinon, sa salade au tofu grillé ultra simple qui rappelle le goût de la viande deviendra un classique de votre menu estival.