Alcool, café, sushi: cette auteure réévalue les contraintes pour les femmes enceintes

Si, enceinte, on ne se privait pas de sushis? Si on ne se limitait pas à une tasse de café? Et le vin dans tout ça? Toutes ces questions que l’on se pose, l’auteure Emily Oster, docteure en économie diplômée d’Harvard, y répond dans cet ouvrage «Enceinte : ce qu’on vous a toujours dit sur la grossesse, ce qu’il faut vraiment savoir de la conception à l’accouchement». Chiffres et données scientifiques fouillées à l’appui.