3 bons livres pour initier les enfants à la cuisine

En manque d’idées pour occuper les mousses? Impliquez-les dans la cuisine pour en faire de futurs adultes autonomes. Qui sait, peut-être qu’un jour vous reviendrez du boulot et le souper sera sur la table…

Explique-moi… Les aliments par Ricardo

Éditions Auzou

En bon pédagogue de la cuisine, Ricardo a pondu il y a deux ans ce qui est, selon nous, le guide le plus complet pour que la marmaille mette les mains à la pâte.

L’ouvrage divisé en cinq chapitres trace d’abord les bases de l’alimentation, en indiquant par exemple: pourquoi faut-il laver les fruits et légumes?, ou pourquoi mes parents me forcent-ils à manger du brocoli?. Puis, il fournit des connaissances de base sur certains ingrédients : pourquoi les oignons font-il pleurer?, d’où vient le tofu?…

Suit un chapitre ultra intéressant, mais un peu plus poussé sur la chimie des aliments qui explique notamment le rôle des oeufs et du bicarbonate de soude dans la confection de pâtisseries. Le tout complété par une tonne d’astuces, et bien sûr, des recettes supra simples.

Éditions Auzou

L’ensemble est coloré, rigolo, présenté de manière ludique et séparé par des onglets qui nous permettent de changer de chapitre facilement. Le livre est destiné aux jeunes de plus de 8 ans, mais papa et maman y apprendront aussi quelques trucs.

À partir de 8 ans

Mon premier livre de recettes

Éditions Dominique et compagnie

Une réjouissante proposition pour les plus jeunes. Ce livre, destiné aux 4 ans et plus, renferme quatorze délicieuses recettes nutritives et simplissimes qui permettent aux tout-petits d’apprendre des techniques qui leur serviront toute leur vie.

Accompagnées par les adorables illustrations des personnages des livres de la maison d’édition, on découvre les créations culinaires des nutritionnistes derrière Les ateliers cinq épices, spécialisées dans les ateliers de cuisine destinés aux tout-petits.

Pour faciliter la compréhension, l’apprentissage et l’exécution, chaque étape des recettes est accompagnée d’images et d’explications détaillées on ne peut plus claires. Avez-vous un futur chef dans la famille?

À partir de 4 ans

Les parents, à table!

Johanna Fritz/Éditions MANGO

L’auteure Sylvie Da Silva, une maman passionnée de voyages, propose dix menus variés inspirés des cuisines du monde, du Japon au Mexique, en incluant également un menu brunch, végé ou encore conçu spécialement pour Halloween. Chaque menu comprend 2 ou 3 recettes que les jeunes cuistots peuvent réaliser eux-mêmes.

Tout porte à croire que l’aide des parents ne sera même pas essentielle, à part de la supervision lors des étapes nécessitant un couteau. Le bouquin décrit en détail chaque étape de la préparation avec une photo à l’appui, diminuant le risque de faux-pas. Un ouvrage pratique qu’on ajoute vite à bibliothèque!