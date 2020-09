La livraison McDonald’s arrive en région

lenscap67 via Getty Images

lenscap67 via Getty Images

Si les grandes villes canadiennes comme Montréal bénéficient de la livraison de Big Mac et de McCroquettes depuis 2017, c’est au tour des régions de pouvoir en profiter grâce à la nouvelle association de McDonald’s avec le service de livraison Doordash .

D’ici novembre 2020, le service s’étendra à 33 nouvelles municipalités du pays, notamment au Québec, en Colombie-Britannique et même au Yukon.

Chez nous, les résidents de Joliette, Beloeil, Saint-Jérôme, Vaudreuil-Dorion, Châteauguay, Sept-Îles et Val-d’Or, entre autres, pourront télécharger l’application Doordash, commander leur trio McDo favori, et le faire livrer - avec ou sans contact - afin de le manger dans le confort de leur domicile.

Au moment d’écrire ces ligne, la liste complète des nouvelles villes québécoises desservies et les dates de lancement précises n’avaient pas encore été dévoilées.

La McLivraison qui est aussi proposée par UberEats et Skip The Dishes sera donc offerte dans plus de 1000 restaurants de la chaîne de restauration rapide au pays, consolidant son statut de premier choix de livraison de repas au Canada.