NBC via Getty Images

NBC via Getty Images Face aux critiques, Lisa Kudrow a déclaré qu'elle considérait la série «Friends» comme progressiste pour l'époque à laquelle elle a été réalisée.

Plus de 25 ans après la diffusion du premier épisode, Friends est encore l’une des séries les plus connues au monde, et continue d’attirer de nouveaux fans.

Mais récemment, la célèbre sitcom des années 90 a également fait l’objet de nombreuses critiques, qui n’ont pas plu à Lisa Kudrow, l’interprète de Phoebe Buffay. Dans un article paru dans le journal britannique The Times, l’actrice a défendu la série face à l’une des attaques les plus récurrentes ces dernières années: le problème de la distribution entièrement blanche.

À ce propos Lisa Kudrow estime que cela aurait été complètement différent si la série était réalisée aujourd’hui, et que la mixité serait représentée parmi les acteurs.

«Pour moi, il faut considérer la série comme une capsule temporelle, et pas retenir ce qu’ils ont fait de mal», a ajouté l’actrice de 56 ans. Et si elle admet que certaines scènes, commentaires, ou autres éléments de Friends ne «vieillissent pas bien», elle estime que la série était à l’époque «culturellement pertinente» voire «progressiste».

Ross «conscient du manque de diversité»

En janvier dernier, David Schwimmer, l’acteur de Ross dans la série, revenait également sur ces reproches liés à la mixité. Il confiait au Guardian avoir dû «se battre pendant des années pour que Ross rencontre des copines non blanches» et être «conscient du manque de diversité» dans la série. Mais l’acteur reconnaît également «que la série a été révolutionnaire en son temps» et qu’il «faut voir les choses du point de vue de ce que la série essayait de faire à l’époque».

Des propos que rejoint Lisa Kudrow en déclarant que «il y avait un type dont la femme a découvert qu’elle était gay et enceinte, et ils ont élevé l’enfant ensemble. Nous avions aussi une mère porteuse. C’était, à l’époque, progressiste.»

Elle ajoute n’avoir aucun regret vis-à-vis de la sitcom, qu’elle considère plus comme une série sur «des gens qui se connectent» que comme une «simple comédie de divertissement».

C’est d’ailleurs ce qui, selon elle, plaît encore aux fans aujourd’hui: cette «nostalgie inconsciente de la connexion humaine» déclare Lisa Kudrow, qui ne voit pas en quoi Friends «pourrait être une mauvaise chose».

Qu’aurait fait Phoebe pendant le coronavirus?

Avec une touche d’humour, Lisa Kudrow confie au Times que si les personnages de Friends avaient connu une crise telle que le coronavirus, elle imagine Phoebe confinée chez elle à faire de l’art.

Son mari dans la série, Mike Hannigan (Paul Rudd) et elle auraient certainement eu des enfants, avance l’actrice. «J’ai l’impression que s’ils avaient eu des enfants, elle serait exigeante quant à la création artistique. D’énormes projets bizarres occuperaient tout l’espace chez eux», estime l’interprète de Phoebe.

Le groupe d’amis de Friends aurait normalement dû se réunir pour la première fois depuis l’arrêt de la série il y a plus de dix ans pour une émission spéciale.

Cet épisode inédit ainsi que les dix saisons de Friends devaient faire partie de HBO Max, un nouveau service de streaming qui sera lancé le 27 mai aux États-Unis. Mais en raison de la crise du coronavirus, la réunion des membres du casting a été repoussée et l’épisode ne sera pas prêt à temps pour la lancée du service de streaming.