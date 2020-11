La liquidation du détaillant Le Château démarre partout au Canada

MONTRÉAL — Les ventes de fermeture du détaillant de vêtements Le Château sont en cours, avec des aubaines de 20 à 40 % dans les 121 magasins et en ligne.

Les 900 employés de la chaîne québécoise à travers le pays continueront d’aider les clients pendant la liquidation dans les magasins qui resteront ouverts comme le permettent les directives provinciales et régionales liées à la COVID-19.

Gordon Brothers Canada et Merchant Retail Solutions ont été retenus pour effectuer la liquidation de l’entreprise de 60 ans qui met fin à ses activités après avoir obtenu la protection contre les créanciers le mois dernier.

La marque de vêtements est finalement devenue un incontournable des centres commerciaux et un succès auprès des jeunes acheteurs dans les années 80 et 90 avant l’arrivée de détaillants étrangers comme H&M et Zara.