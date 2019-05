Elle a fait de la musique, du marketing, participé à Occupation Double, est devenue une influenceuse puis la voilà entrepreneuse. Jessika Dénommée vient de lancer avec sa meilleure amie Vahiné Lefebvre une ligne de lingerie ultra ludique, POP Underwear.

La première collection fabriquée à Montréal comprend une culotte haute, une bralette, un haut en tube et un J-String aux imprimés colorés et rigolos. Préférez vous l’ensemble «Fish moi la paix» avec des poissons, «Eat my hot dog» avec des all-dressed sur fond pastel, ou «Wake me up coconut» avec des tasses à café souriantes.