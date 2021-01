Et si notre lit devenait le reflet de qui nous sommes?

Courtoisie Tess. Literie signée Tess

Le «comme on fait son lit, on se couche» résonne pour vous, la literie de la maison Tess. va vous inspirer. Coup de projecteur sur une marque montréalaise de linge de lit qui revisite notre façon de penser notre couche. Deux mots pour commencer? Chic et éthique.

Un peu d’histoire

Pas assez mode, pas assez fun, manque de qualité, ne trouvant son bonheur ni en ligne ni en boutique, Laura Nezri Chetri a lancé sa propre marque de linge de lit, Maison Tess., en 2017. Ici, elle crée comme on pense une collection de vêtements. Il y a des saisons, il y a des tendances, et le but est de s’amuser avec son lit, de l’accessoiriser - et de le faire évoluer, une taie d’oreiller, un drap, un jeté à la fois.

« Notre but est d’aider les gens à créer un chez-soi à leur image, tout comme ils créent une garde-robe qui leur ressemble. La mode permet aux gens d’exprimer leur personnalité de manière authentique et c’est exactement le sentiment que nous voulons faire entrer chez vous », explique Laura.

Si la mode est omniprésente dans sa vie - elle est la fille du créateur de la marque de vêtements MEXX - sa vision est aussi fortement imprégnée par une conscience écologique et environnementale, que l’on retrouve partout dans ses collections.

Comme elle nous l’explique, sa philosophie s’applique à tous les aspects du processus vertical de production de la marque – de la conception à la fabrication, jusqu’à notre intérieur. Tous les produits sont conçus à Montréal et fabriqués dans une usine textile familiale de quatrième génération située au Portugal. Tout est contrôlé à l’interne. Tous les produits sont ensuite expédiés à Montréal par bateau, ce qui permet de réduire au maximum l’empreinte carbone et les déchets d’emballage.

Les tissus ne sont certainement pas exclus de ce process à la conscience environnementale.

Ils sont certifiés OEKO-TEX®, totalement exempt de produits chimiques nocifs. La compagnie fait également partie de l’initiative BCI (Better Cotton Initiative) – une ONG qui a pour mission d’améliorer la production mondiale de coton autant pour les gens qui le produisent que pour l’environnement dans lequel il pousse.

Pour renforcer sa promesse d’achat responsable, la griffe offre à ses clients un essai de 30 nuits de sommeil. Si les clients ne tombent pas follement amoureux de leurs nouveaux draps, ils peuvent les retourner et recevoir un remboursement intégral. Les draps retournés sont remis à Chez Doris – un organisme de bienfaisance de Montréal qui offre un refuge de jour, sept jours sur sept aux femmes en difficulté.

Mode le linge de lit!

Les saisons se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Il y a bien sûr les classiques indémodables, la palette des blancs, crème, latte ... qui revient à coup sûr, mais à chaque saison sa collection.

Ce janvier a été marqué par l’arrivée des nouveaux neutres «The New Neutrals », clairement inspirés par la pandémie et notre recherche de confort et de douceur. Ces teintes douces, réconfortantes et indémodables (déclinaisons de terracotta) ont d’ailleurs la cote un peu partout en déco.

«La collection “The New Neutrals” est axée sur la recherche du confort à la maison et la philosophie du “moins, mais mieux”», détaille Laura. La collection de cette saison comprend également du linge de lit en coton soyeux, raffinement s’il en est.

«Tout comme votre style personnel, nous voulons que votre décor devienne une extension de votre personnalité et de votre mode de vie [...] Votre maison devrait être le reflet de ce que vous êtes, et ce, sans filtre. »

Mix & Match

Un lit intégralement blanc? Oui, mais pourquoi quand on peut s’amuser avec chic? Jouer avec un plaid, des taies d’oreiller de couleur différente du reste du lit, tout en subtilité. Mais ce n’est pas tout, il est aussi question de jeux de textures.

«Le lit idéal, selon moi, serait un mélange de trois matières et de deux nuances, explique Laura Nezri Chetri».

Côté matières, comptez sur le coton, le lin, le coton soyeux, les mix de coton et de lin, sans oublier les jeux de textures.

Reprenons pour le lit idéal, on parle donc d’une base intemporelle, entre du blanc et du sable, un set d’oreiller couleur latte, un jeté latte encore, le tout subtilement disposé pour se jouer des matières et des nuances, qui invitent au calme et au repos.

À la fois cozy et chic, ce lit et plus largement notre chambre deviennent autant un plaisir pour les yeux que pour les sens, qu’on fera évoluer au gré de nos humeurs. Inutile d’investir chaque fois dans un ensemble total de draps-housses-taies, parfois un seul de ces modèles pourra donner une allure différente à notre lit.

Pensez désormais votre literie comme votre garde-robe et jouez au mix and match.