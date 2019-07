Ceci est, à priori, une très bonne nouvelle, surtout qu’il y a urgence à appliquer un féminisme égalitaire et intersectionnel en acceptant toutes les femmes, et non pas une partie seulement.

Pourtant, certaines revendications trans existent depuis des décennies et font toujours partie des luttes que mènent inlassablement les organismes et les militant.e.s trans. La décriminalisation du travail du sexe en est une .

Ce que je trouve désolant et regrettable, c’est que souvent les projets qui centrent les populations trans et non binaires et qui sont créés par des organismes non-trans sont déconnectés de l’histoire de ces communautés.

Les organismes féministes doivent comprendre qu’on ne peut pas inclure des femmes et, au même temps, s’opposer à leur travail, voire à leur histoire et à celle de leurs ancêtres.

Que ce soit le High Risk Project fondé à Vancouver dans les années 90, ou ASTTeQ fondé à Montréal en 1998 par une travailleuse du sexe trans, les deux organismes étaient les premiers à accueillir les travailleuses du sexe et à revendiquer pour leur dignité professionnelle.

Les CALACS doivent se rappeler que les revendications pro-travail du sexe au sein de la militance trans sont des faits historiques indéniables et que l’inclusion trans ne peut se faire en se positionnant contre l’industrie du sexe.

Ainsi, tout partenariat avec les CALACS pour développer des outils d’intervention féministe en violence sexuelle et qui soient adaptés aux réalités des femmes trans est voué à l’échec vu la discordance entre le positionnement idéologique des CALACS et les revendications trans d’un côté, et la discordance entre les services qu’offrent les CALACS et les besoins des femmes trans d’un autre.

Mieux écouter les militant.e.s trans

Au nom d’organismes trans, dont plusieurs affichent fièrement le principe «par et pour (les personnes trans)», nous invitons les CALACS et tout organisme féministe et LGBT à mieuxécouter les organismes et les militant.e.s trans, à ne pas trahir l’histoire de cette population pour plus de financement ou par envie (à la mode?) de se pencher sur la question trans.