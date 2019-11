Les députés libéraux se rencontrent pour la première fois depuis les élections

Son emprise sur le pouvoir a ultimement été affaiblie; les libéraux ont remporté 157 sièges - soit 13 de moins que le seuil nécessaire pour détenir la majorité à la Chambre des communes - et ont été entièrement rayés de la carte en Alberta et en Saskatchewan.

Néanmoins, cela donnera sans doute à Justin Trudeau un avant-goût de ce qui devrait être un caucus libéral plus affirmé, moins enclin à suivre docilement les initiatives d’un premier ministre qui ne dégage plus une aura d’invincibilité électorale.

Parmi ceux-ci: accorder une plus grande attention aux opinions du caucus, introduire des voix plus variées dans sa garde rapprochée, laisser tomber les attaques personnelles qui ont dominé la campagne, renouer avec des messages plus positifs et, en particulier, mettre davantage l’accent sur la communication des réussites du gouvernement libéral sur le front économique.

“Je pense vraiment qu’il y a une occasion pour le caucus d’être davantage entendu”, a déclaré le vétéran député Wayne Easter de l’Île-du-Prince-Édouard, en entrevue. “Nous étions au gouvernement pendant quatre ans et la voix forte du caucus et les moyens de faire en sorte que le caucus soit peut-être davantage entendu doivent être trouvés.”

La députée de Vancouver, Hedy Fry, a pour sa part déclaré que “les députés sont ceux qui prennent le pouls du pays”.