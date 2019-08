Libéraux et conservateurs ont des butins comparables

stefko via Getty Images

stefko via Getty Images Parlement à Ottawa

OTTAWA — Les libéraux et les conservateurs sont à égalité lorsqu’il s’agit de déterminer à quel point les coffres de leurs campagnes locales sont garnis en vue des prochaines élections fédérales, ce qui marque un changement avec les dernières élections alors que la puissante machine bleue avait dominé la scène.

Les conservateurs se sont vantés d’avoir battu les libéraux en matière de financement à l’échelle nationale, mais une analyse approfondie de La Presse canadienne révèle une course plus serrée entre les équipes rouges et bleues de candidats frappant aux portes dans les quartiers du pays.

Les rapports financiers annuels pour 2018 des associations de circonscription, que continue de recevoir Élections Canada, montrent que les circonscriptions conservatrices ont terminé l’année dernière avec un actif net combiné d’environ 24,2 millions $. Les libéraux suivaient non loin derrière avec un actif net d’environ 21 millions $ réparti dans l’ensemble du pays.

Les conservateurs et les libéraux dominent également la liste des 20 associations les plus riches du pays.

L’écart relativement faible entre les conservateurs et les libéraux marque un changement par rapport aux dernières élections fédérales. Les associations de circonscription conservatrices avaient terminé l’année 2014 avec un actif net de plus de 19 millions $, soit plus du double des 8 millions $ qu’avaient amassés par les associations de circonscription libérales.

Le NPD, pour sa part, récolte une lointaine troisième place, ses associations de circonscription ayant déclarées environ 3,8 millions $ d’actif net en 2018. Aucune de ses associations de circonscription ne figure parmi les 100 plus riches du pays.

Les Verts disposaient d’environ 735 000 $, mais seulement environ la moitié de leurs associations de circonscription ont transmis leurs rapports jusqu’à présent.