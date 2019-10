Un libéral, un conservateur et comment le racisme s'est invité dans la campagne

THE CANADIAN PRESS/Chris Young

THE CANADIAN PRESS/Chris Young Le candidat libéral Ahmed Hussen parle à un électeur alors qu'il fait campagne dans sa circonscription de York-Sud-Weston, à Toronto, le samedi 28 septembre 2019.

Ahmed Hussen et Abdul Abdi ont tous deux quitté leur Somalie natale pour le Canada alors qu’ils étaient enfants. Et ils se sont tous deux mis au service du public au début de leur carrière, avant d’aller encore plus loin en se présentant aux élections.

Mais M. Hussen est un libéral et M. Abdi, un conservateur. Et leurs convictions politiques ont beaucoup joué sur leur réaction face aux photos montrant Justin Trudeau avec un maquillage facial brun ou noir, longtemps employé pour dénigrer les personnes racisées.

Ahmed Hussen a remporté la circonscription de York-Sud–Weston dans la région de Toronto en 2015 et il est devenu ministre de l’Immigration en 2017.

Les attaques racistes contre lui se sont multipliées depuis son élection. Les plus dures ont été proférées en ligne, comme la publication de la photo d’une arme à feu et de munitions accompagnée d’une insulte raciste.

Mais ces attaques se produisent aussi en personne. Plus tôt cette année, Ahmed Hussen marchait d’un pas pressé vers la Chambre des communes quand quelqu’un lui a crié de retourner en Somalie. Puis, plus récemment, pendant qu’il faisait campagne, un électeur lui a dit que s’il voulait gagner, il devrait changer son nom.

«Quand quelqu’un vous dit ça, oui, ce ne sont que des mots, mais ils ont des conséquences, explique le ministre sortant. Ça vous fragilise pendant cette courte seconde et cette courte minute.»

M. Hussen craint que les idées racistes, autrefois confinées à l’extrême droite, deviennent de plus en plus courantes. Il se méfie également de ses principaux adversaires politiques, les conservateurs. Bien que le parti et ses dirigeants désavouent leurs liens passés avec des personnalités controversées comme des nationalistes blancs notoires, M. Hussen estime que le Parti conservateur du Canada ne dénonce pas suffisamment le racisme, surtout quand il émane de ses propres rangs.

Tout cela est corrosif pour la société, signale-t-il.

L’affaire du «blackface»

Une semaine après le début de la campagne, M. Hussen venait de se lancer dans une soirée de porte-à-porte lorsqu’il a reçu un appel du chef libéral. Dans environ une heure, une vieille photo du premier ministre avec un costume à connotation raciste serait rendue publique. Justin Trudeau voulait qu’il l’apprenne à travers lui — et reçoive ses excuses — avant que la nouvelle ne fasse surface.

Il a fallu 24 heures à Ahmed Hussen pour déterminer comment il réagirait publiquement à cette affaire. Entre-temps, deux autres cas de «blackface» de M. Trudeau ont été repris dans les médias.

M. Hussen raconte qu’il a été blessé et déçu. Il ne savait pas quoi dire à sa femme ou à ses enfants. Mais en fin de compte, il a décidé de juger Justin Trudeau en fonction de son bilan, et pas seulement pour des raisons partisanes.

Il évoque la stratégie antiraciste des libéraux, appuyée par des dizaines de millions de dollars en financement pour des programmes axés sur la santé mentale des personnes noires et sur les jeunes issus de cette communauté. Ce n’est pas qu’une question d’argent, ajoute-t-il, «le processus était également important».

Ce processus a compris un long dialogue avec les membres de la communauté noire et les députés noirs, ce qui a également conduit Justin Trudeau à reconnaître la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine proclamée par les Nations unies.