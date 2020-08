La saison de la LHJMQ commencera le 1er octobre

Minas Panagiotakis via Getty Images L'Armada et les Foreurs, comme toutes les équipes de la LHJMQ, disputeront leurs rencontres devant des gradins vides.

BOUCHERVILLE, Qc — Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec Gilles Courteau s’est acheté du temps en annonçant vendredi que son circuit entamera sa prochaine saison le 1er octobre.

Le calendrier comportera 60 parties, et la ligue sera divisée en trois divisions de six équipes — deux au Québec, et une autre qui regroupera les clubs des Maritimes —, a annoncé Courteau. Toutes les parties de la saison régulière seront jouées à l’intérieur de la même division, et le format des séries éliminatoires sera annoncé plus tard en décembre. Une façon de gagner du temps.

«Le calendrier de 60 matchs, et celui à venir des séries éliminatoires qui sera déterminé en décembre, prendront en compte le facteur de la santé publique, la santé des joueurs et tout ce qui pourrait survenir durant la saison», a d’abord mentionné Courteau en visioconférence.

Les camps d’entrainement vont donc débuter le 30 août et les équipes seront limitées à 34 joueurs — Courteau n’a pas écarté la possibilité d’une exemption pour un quatrième joueur âgé de 20 ans par équipe.

Et si jamais un joueur reçoit un test positif au coronavirus, alors «on va traiter à la pièce le dossier, prendre connaissance de la situation médicale à savoir s’il s’agit d’un joueur ou d’une éclosion, et on va agir en conséquence», a-t-il indiqué.

La date de la reprise des activités dans la LHJMQ tranche avec celle choisit par les deux autres principaux circuits de hockey junior majeur au pays. Plus tôt ce mois-ci, l’OHL a indiqué qu’elle entamera ses activités le 1er décembre, et la WHL en fera autant le 4 décembre. Courteau a expliqué cette disparité par le fait que la LHJMQ ne comporte aucune formation américaine.

La LNH prévoit elle aussi entamer sa prochaine campagne en décembre, tandis que la Ligue américaine de hockey et l’ECHL espèrent pouvoir le faire le 4 décembre.

La décision d’entamer la saison le 1er octobre a été prise à la suite de discussions positives avec les gouvernements provinciaux et des agences de santé publique, a précisé le circuit Courteau. Cependant, le retour au jeu ne se déroulera pas comme à l’habitude.