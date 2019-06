L'hidradénite suppurée: ma maladie de marde

Quand j’ai eu mon diagnostic, on m’a remis un dépliant. Dans ce dépliant, il y a un gros graphique en première page, un cercle infini qui inclut 5 caractéristiques de la maladie : chronique, incurable, douloureuse, auto-immune et évolutive.

Son vrai nom, c’est l’hidradénite suppurée. «HS», pour les intimes. Dans la communauté anglophone, on utilise seulement cette version, soit en anglais: «Hidradenitis Suppurativa». J’ai découvert ça après trois-quatre mois à faire des recherches inutiles avec le nom francophone, peu utilisé. Les français de France disent «la maladie de Verneuil». On peut aussi dire «hidrosadénite», mais personne ne dit jamais ça.

Et c’est sa semaine. Bin oui. Elle me scrape la vie et eux, ils lui consacrent une semaine. Mais non, je déconne, je sais bien que c’est une bonne nouvelle, qu’elle ait sa propre semaine. Ça veut dire qu’on en parle. Parce qu’en plus d’être merdique, ma maladie de marde est aussi taboue.

Ma maladie de marde. Je l’appelle comme ça. C’est plus simple ET plus représentatif que son vrai nom, ou plutôt que ses trois vrais noms. Oui oui, ma maladie a trois noms différents. Parce que ça aurait été trop simple d’en avoir juste un, déjà que personne ne la connaît… ils ont rajouté un coefficient de difficulté. Why not?

J’ai évidemment fait des petites recherches, ce qui m’a permis d’apprendre que ma maladie de marde figure dans le top 10 des maladies les plus douloureuses DE LA PLANÈTE. Aux côtés de l’Ebola et des pierres aux reins. Nice.

C’est ma dermatologue qui m’a remis ce dépliant. Et non, je ne lui en veux pas, au contraire, une chance qu’elle est là. C’est la seule de tous les médecins et spécialistes que j’ai vus qui a été en mesure de me diagnostiquer. L’errance médicale moyenne pour les gens qui souffrent de cette maladie est de 8 ans. J’ai été chanceuse, ça n’aura pris qu’un an pour moi. Mon médecin de famille ne connaissait pas. Mon pharmacien ne connaissait pas. Les autres médecins de cliniques sans rendez-vous ne connaissaient pas. Ma gynécologue ne connaissait pas. Heureusement, ma dermato est une encyclopédie sur pattes. Et quand elle m’a donné mon dépliant, elle était désolée. Elle me l’a remis avec une face qui voulait dire: «Pauvre toi, je m’excuse, ta vie va devenir de la marde». Sa face avait pas tort.

Il n’y a pas d’autre chose à dire. Pour le stade où je suis, il n’y a rien à faire. Si, on peut prendre des antibiotiques, mais ça ne fait que retarder les poussées, qui vont sortir éventuellement parce que de toute façon, on s’entend que c’est pas mieux si le pus reste en-dedans. Les antibiotiques ne sont pas une option pour moi, à cause de mon estomac. Il y a un traitement immunosuppresseur par injection qui est disponible pour les cas très graves (ce qui n’est heureusement pas mon cas actuellement): ce médicament était à l’origine prescrit pour la maladie de Crohn et ils se sont rendus compte que ça aidait aussi pour l’HS. Il paraît que c’est miraculeux. Je n’y ai pas accès et c’est 1000$ par semaine, non-couvert par la RAMQ. De toute façon, mon médecin refuserait de me le prescrire actuellement, car je suis seulement stade 2.

Ouache, hein? Bin oui. Moi aussi ça m’écoeure. Y a beaucoup trop de mots dégueulasses dans la même phrase pour pouvoir la lire sans plisser le nez, I know. Mais c’est rien, ça, c’est juste la définition de base. C’est beaucoup plus compliqué que ça, et j’y reviendrai plus tard.

Comme l’explique l’ Association canadienne de dermatologie , «l’hidradénite suppurée (HS), aussi appelée hidrosadénite, est une maladie chronique caractérisée par la présence d’inflammation causant sous la peau des bosses et des abcès souvent douloureux et dont s’écoule parfois du pus ou un liquide à l’odeur déplaisante. Les zones les plus souvent touchées sont les aisselles, le dessous des seins et l’aine, là où il y a des replis de peau».

À part ça, il n’y a rien d’autre à faire que des remèdes maison pour soulager. Je les ai tous essayés, avec plus ou moins de succès. Il faut attendre que ça passe, et endurer. Quand les abcès finissent par se rejoindre sous la peau (on appelle ça des tunnels) ils considèrent que la chair est assez maganée (elle est littéralement GRISE sous la peau), alors ils opèrent. Et s’ils n’enlèvent pas TOUTES les cellules malades, la maladie reviendra. Si tout est beau, ce sont six semaines de convalescence avec une plaie OUVERTE, car on ne peut pas suturer une plaie de Verneuil, ça pourrait faire revenir la maladie. J’ai parlé avec des gens qui avaient subi ça des dizaines de fois.

J’ai lu, beaucoup lu. J’ai cherché de l’aide. Tsé, si j’avais le cancer, je serais allée sur «cancer.ca» pis j’aurais appelé la ligne d’information sur le cancer. Si j’avais une maladie du cœur, je serais allée sur le site de l’Association des maladies du cœur. Si mon enfant avait la leucémie, j’aurais appelé Leucan. Pour quelqu’un qui a géré pendant 5 ans une mine d’informations gigantesque sur le site d’une association en cancer, je m’attendais à de quoi de plus officiel quand vint le temps pour moi de trouver de l’aide en ligne. J’ai été déçue. (Précision: c’était en novembre dernier, et mes recherches ont été compliquées par le fait que la maladie a trois noms différents. Je me rends compte ce matin qu’une nouvelle Fondation canadienne de l’hidradénite suppurée a vu le jour en 2019, wouhou!)

Parce que ma maladie de marde n’est pas tendance. On ne fait pas de campagnes de financement pour ma maladie. On ne marche pas au milieu des lampions ou des applaudissements pour ma maladie. On n’en meurt pas (ou très rarement). Elle est dégueulasse. Elle est honteuse, car ses symptômes ressemblent à des ITSS (infections transmises sexuellement et par le sang). Elle est sous-diagnostiquée, et elle a un très gros impact sur la qualité de vie des gens atteints.

*Annick Cormier tient le blogue «Un pas de toutoune à la fois» sur Facebook.