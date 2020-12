Dernière ligne droite pour envoyer votre lettre au père Noël

Saviez-vous que le père Noël répond à plus d’un million de lettres chaque année, apprend-on sur le site officiel de Postes Canada. Il reçoit des lettres et y répond dans plus de 39 langues différentes, y compris le braille. Le service de courrier aide le père Noël à répondre à toutes les lettres des petits. Le total s’élèverait à plus de 30 millions de missives depuis presque 40 ans!