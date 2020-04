Lettre à mes finissants

Je me revois encore. La cloche sonne, vous quittez en troupeau, j’éteins l’ordinateur. De dos, je vous lance un «bonne fin de journée!» des plus banals. Quelques-uns me répondent, les autres fuient au pas de course pour ne pas rater l’autobus ou pour sauter dans leur voiture pour aller au boulot.

Depuis deux semaines, je me repasse en boucle ce bref et anecdotique moment. Une fin de journée normale comme il y en a des tonnes dans chaque école au Québec. Sauf que.

Jamais je n’aurais cru que c’était probablement la dernière fois où je vous verrais en tant que groupe. Bien sûr, la vie va continuer. Un jour, on se croisera à l’épicerie, on se serrera la main sans crainte, on prendra des nouvelles l’un de l’autre. Depuis 20 ans, cela m’arrive très fréquemment de croiser d’anciens élèves avec leur marmaille. Mais là, c’est différent.

J’enseigne en cinquième secondaire. Plusieurs rituels ponctuent ce niveau: évaluations ministérielles, bal des finissants, etc. Différents moments qui vous amènent à fermer une boucle pour bien en ouvrir une autre. Aujourd’hui, je ne vois pas comment, mes chers élèves, vous pourrez fermer véritablement cette parenthèse de vos jeunes vies.

Depuis deux semaines, il n’y a pas que l’économie qui s’est arrêtée. Le temps aussi. Vos vies, vos quotidiens sont suspendus, en attente de la suite. Si je vous écris aujourd’hui, ce n’est pas pour vous parler du travail à remettre, du texte à écrire ou de la règle du mot tout plus ou moins maitrisée. Ne craignez rien. Toutes ces choses me paraissent bien futiles en ces jours sombres où des gens luttent pour leur vie, où certains n’ont plus de boulot, où d’autres essaient de sauver le monde en les soignant ou en manipulant leur épicerie sur un tapis roulant.