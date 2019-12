«Lesbo-queer»: une BD pour offrir des modèles positifs aux jeunes femmes

Si vous vous prêtez à un rapide recensement des œuvres culturelles auxquelles nous avons accès, au Québec, vous vous apercevrez rapidement que les personnages de femmes lesbiennes ne sont pas très nombreux. Et même dans l’espace public en général, les femmes lesbiennes se font plutôt rares.

C’est pour contrer ces perceptions et donner aux jeunes filles des modèles positifs que le RLQ publie une BD intitulée Lesbo-queer, destinée aux jeunes d’environ 12 à 20 ans.

Julie Antoine et sa collègue Julie Vaillancourt, responsable des communications au RLQ, ont écrit le scénario, alors que l’illustratrice Mathilde Houisse a dessiné les planches. Lesbo-queer raconte l’histoire de Camille, qui se pose beaucoup de questions sur son orientation sexuelle. Elle fera la rencontre de Winema. Les deux femmes tomberont amoureuses et devront affronter plusieurs préjugés et attaques. Elles auront aussi un enfant ensemble.