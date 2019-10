150 000 $ pour les enfants atteints de déficience intellectuelle

Mercredi 23 octobre se déroulait la fameuse soirée de la Fondation des Petits Rois, son 18e encan-bénéfice, qui a permis de récolter l’importante somme de 150 000$.

Un événement animé par Geneviève Borne et Jean-Philippe Wauthier, à l’Atrium des Grands Ballets de Montréal.

Une somme qui permettra d’offrir à plus de 400 jeunes, ayant une déficience intellectuelle modérée à sévère, des écoles Saint-Pierre-Apôtre et Irénée-Lussier des projets allant de l’achat de matériel à l’ergothérapie et autres outils de développement et de stimulation chez l’enfant. Le tout ayant pour but d’encourager notamment la motricité et l’estime de soi.

La présidente fondatrice Vânia Aguiar a réitéré l’importance de s’occuper de ces jeunes rendus à la fin du parcours scolaire, à 21 ans, en leur permettant d’obtenir des stages rémunérés en milieu de travail.

Ces stages sont encadrés par des professionnels et permettent un épanouissement des jeunes et des employés qui les accompagnent.

Au printemps dernier, le HuffPost Québec était allé tourner une vidéo (que vous pouvez voir ci-dessous) aux Grands Ballets Canadiens montrant les jeunes Petits Rois en plein travail.