Les Petits Rois des Grands Ballets: un pas à la fois vers l'autonomie

Lundi matin, il est 9h15. Les bureaux impressionnants des Grands Ballets canadiens de Montréal sont plutôt calmes. Une cohorte de Petits Rois descendent doucement les escaliers pour se rendre à leur local. Peu à peu, des sourires se composent sur leur visage et on entend quelques exclamations. Ils vont porter leur sac à dos et leur agenda au bon endroit, guidés par les éducatrices. La journée de travail commence.

Depuis le 29 avril, sept jeunes adultes lourdement atteints de déficience intellectuelle (ils seront bientôt huit) participent à un stage d’une durée de cinq ans aux Grands Ballets pour les préparer à la vie professionnelle et à l’autonomie. Deux jours par semaine, ils viennent faire quelques tâches comme remplir la photocopieuse, arroser les plantes ou déchiqueter des documents (voyez notre vidéo plus haut).

«L’importance d’avoir un programme comme celui-là, c’est parce que rendue à 21 ans, cette clientèle qui est beaucoup plus vulnérable a tendance à être sur une liste d’attente très longtemps. C’est une clientèle qui a besoin de beaucoup de ressources autour d’elle pour pouvoir intégrer le marché du travail ou pour aller à l’école ou à un centre de jour», explique Vânia Aguiar, la présidente et fondatrice de la fondation Les Petits Rois, qui accompagne les enfants atteints de déficience intellectuelle. C’est elle qui a mis sur pied ce projet en collaboration avec le Centre intégré de Santé et Services sociaux de l’Ouest de l’Île-de-Montréal, les Grands Ballets canadiens de Montréal et le centre de formation pour adultes Centre Champagnat.

*Les jeunes ne sont donc pas payés, mais l’objectif est de les préparer, pendant cinq ans, au marché du travail, pour qu’ils puissent éventuellement l’intégrer et développer leur autonomie.