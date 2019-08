Que ce soit par le biais du dessin, de la peinture, des cours de danse classique et contemporaine, des leçons de chant et j’en passe, j’ai été initiée au merveilleux monde des arts à un très jeune âge.

Étant un enfant noir ayant grandi au sein d’une population majoritairement blanche et malheureusement raciste (même à l’égard d’un enfant de cinq ans), ma mère m’a très rapidement expliqué en quoi consiste le racisme ainsi que la manière dont ce phénomène social basé sur la haine et l’ignorance pouvait m’affecter dans différentes sphères de ma vie.

En plus de devoir mon amour pour l’art à ma little momzi, je lui dois également le fondement même de ma pratique artistique jusqu’à aujourd’hui.

Ma mère tenait à ce que je sache que ma couleur de peau n’était pas un élément suffisant pour m’empêcher de rêver, d’avoir une grande curiosité, et surtout d’entreprendre ce que bon me disait. Elle était toutefois très honnête quant au fait que ma couleur de peau rendrait les choses un peu plus ardues pour moi.

C’est à force d’entendre cette parole de sagesse que j’ai commencé à m’immerger de plus en plus dans le monde des arts, et ce, tout en développant une plus grande facilité à expérimenter avec des médiums qui m’étaient peu familiers.

Le monde du DJing, des hommes et des blancs

L’année dernière, ma mère m’a offert des tables tournantes pour mon anniversaire.

Durant les premiers mois de mon immersion dans le monde du DJing, les genres musicaux qui aguichaient mes oreilles étaient principalement des styles qui m’étaient familiers tels le RnB, le hip-hop, le soul, ainsi que le disco et le funk.

Toutefois, après un échange passionnant avec Kris Guilty, le propriétaire de la boutique de disques La Rama, j’ai découvert le vaste monde du house ainsi que de l’électro.