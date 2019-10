On a appris récemment qu’entre 2013 et 2019, cinq candidats du Bloc québécois ont publié ou partagé sur des réseaux sociaux des propos stupéfiants d’ignorance et de haine, parfois en appui à l’extrême-droite, surtout contre nos concitoyennes et concitoyens musulmans. Par exemple, Lizabel Nitoi a partagé un texte affirmant que la consanguinité massive parmi les musulmans pourrait avoir endommagé leur génétique!

Le Bloc québécois, qui a pris la décision de ne pas désavouer ces personnes, prétend qu’elles ne portent plus cette haine: elles seraient rendues ailleurs. Or ces publications haineuses sont loin de remonter à un passé lointain: 2013 à 2019, c’est hier! De plus, la virulence de leurs propos, leur absurdité et leur nombre (l’une de ces personnes a publié pas moins de 60 tweets!) démontrent que nous avons affaire à une conviction bien enracinée, voire à une véritable obsession. Enfin, les explications qu’on nous a fournies la semaine dernière ne sont pas venues des candidat.es eux-mêmes, mais d’un communiqué du Bloc que les candidat.es se sont contenté.es de partager.

Il y a bien une candidate qui a parlé en son nom propre, mais c’est pour affirmer que les questions des journalistes à son endroit relevaient de la «campagne de salissage», une réaction qui montre bien qu’elle n’a pas pris le moindre recul face à ces idées haineuses et qu’elle n’a en rien compris l’ampleur des sottises qu’elle a fait circuler.