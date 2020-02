«Les Nôtres»: quand on tire sur les fils d’une communauté «tissée serrée»

Les Nôtres, c’est un suspense psychologique intelligent et bien ficelé par Jeanne Leblanc (qui nous avait donné Isla Blanca, en 2018). Lorsqu’on voit la bande-annonce, on ignore quel est le lourd secret que porte la jeune Magalie, mais on s’imagine qu’elle a commis quelque chose de grave, de très grave.

Le meilleur ami de Magalie est Manuel, un jeune homme d’origine mexicaine adopté par le très influent maire (Paul Doucet) et sa femme Chantal (Judith Baribeau, qui a également co-scénarisé le long métrage, avec la réalisatrice Jeanne Leblanc); les deux familles sont voisines. Le garçon, qui doit affronter des insultes racistes, semble épris de la jolie Magalie. Mais ses sentiments sont-ils réciproques? Et est-ce vraiment lui le père de l’enfant à naître, comme le sous-entend tout le monde? Qui est Taz, le mystérieux amoureux que Magalie texte en cachette? Voilà le fil conducteur de ce thriller plutôt singulier.

Or, en visionnant le film, qui a été présenté en ouverture des Rendez-vous Québec cinéma , mercredi soir, on se rend compte que le noeud de l’intrigue est finalement tout autre… et encore plus bouleversant. En fait, Magalie (l’époustouflante Émilie Bierre ), 13 ans, est enceinte – ne vous en faites pas, il ne s’agit pas d’un gros divulgâcheur, puisque ce «punch» est révélé moins de dix minutes après le début du film.

«On s’entend, j’ai joué dans le film, je suis le rôle principal, je connais le scénario par coeur… et après avoir vu le film, ça m’a mise à l’envers pareil! C’est vraiment bouleversant. Je pense que c’est un beau film, c’est troublant. Et je pense qu’il va y avoir beaucoup de discussions autour de l’histoire.»

Et plus le film avance, plus la rumeur se répand dans la communauté. Le jeune Manuel fait face à davantage de remarques désobligeantes, de moins en moins cachées… Et on découvre la vraie nature de Sainte-Adeline (qui pourrait être n’importe quelle petite ville de banlieue), dont le vernis craque.

La jeune Émilie Bierre (qu’on connaît surtout pour son rôle de Florence dans Les beaux malaises) brille dans ce long métrage, alors qu’elle retrouve un peu son personnage d’adolescente sybilline qui l’avait si bien servie dans Une colonie – un film pour lequel elle a reçu notamment l’Iris de la révélation de l’année, au dernier gala Québec cinéma. Tout se passe dans le regard de la jeune et talentueuse actrice. Magalie est une adolescente de peu de mots, mais on arrive à ressentir toute son angoisse dans ses yeux et sa respiration haletante. Et lorsqu’elle s’exprime, sa petite voix enfantine nous surprend presque, en comparaison à son visage fermé et dur, et nous rappelle qu’une enfant de cet âge ne devrait pas avoir à vivre de tels déchirements.

Les scénaristes (Jeanne Leblanc et Judith Baribeau) ont choisi de nous laisser sur une fin un peu ouverte, qui, on doit l’avouer, nous a laissés un peu sur notre faim. On se demande si Sainte-Adeline finira par savoir toute la vérité… et, surtout, si elle est prête à la recevoir.

Les Nôtres, un film de Jeanne Leblanc mettant en vedette Émilie Bierre, Marianne Farley, Judith Baribeau et Paul Doucet, prend l’affiche le 13 mars.