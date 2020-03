Les Montréalais invités à chanter ensemble sur leurs balcons ce dimanche soir

Depuis quelques jours, on voit apparaître sur le web de plus en plus d’initiatives destinées à rapprocher les gens (pas littéralement, bien sûr) et à chasser la déprime qui peut accompagner cette période d’isolement involontaire.

Dans le même sens, le festival POP Montréal invite les Montréalais à pousser la chansonnette sur leurs balcons - à distance raisonnable les uns des autres - ce dimanche soir, à partir de 20h.

«En tant que Montréalais, nous sommes fiers de notre capacité à travailler ensemble dans les moments difficiles - nous l’avons fait pendant la tempête de verglas et nous sommes prêts à le faire à nouveau», affirme l’équipe du festival dans un communiqué.