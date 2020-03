TVA dévoile les premiers détails de sa nouvelle série annuelle

TVA dévoile, ce mercredi 4 mars, les premiers détails concernant sa nouvelle série annuelle, Les moments parfaits, qui sera diffusée à compter de l’hiver 2021.

La série nous invitera à découvrir les secrets et à suivre l’histoire des membres de la famille Peters, lesquels seront chamboulés par un événement qui les poussera à reconsidérer les choix qu’ils font et qu’ils ont faits au cours de leur existence.

«Les moments parfaits, c’est une histoire de famille avec à l’avant-plan les hauts et les bas de Catherine, Louis, Philippe et leurs parents, Georges et Judith. Et pas loin derrière, ceux de la génération montante: Hugo, Charlotte et Tristan, les enfants de Catherine. La série débute au moment où toute la famille Peters se prépare à accueillir Hugo, de retour d’un long périple en mer. Une aventure assombrie toutefois par un drame qu’il a vécu, et dont il porte la culpabilité. Mais la fête n’aura pas lieu puisque toute la famille doit se précipiter à l’hôpital où l’un des leurs est dans un état critique.»

«Cette production nous permet de nous questionner en trouvant souvent un écho à ce que nous vivons. Une série d’une grande sensibilité qui saura assurément toucher le téléspectateur droit au cœur», a déclaré Denis Dubois, vice-président aux contenus originaux à Québecor Contenu, par voie de communiqué.

Cette nouvelle intrigue sera portée par la plume de l’auteur Marc Robitaille (qui a participé à l’écriture des séries Rock et Rolland et Un gars une fille, en plus de signer le roman Un été sans point ni coup sûr) et la réalisation de François Bégin (L’Échappée, LOL, Tranches de vie).

Produite par Encore Télévision en collaboration avec Québecor Contenu, la première saison de la série Les moments parfaits sera composée de 24 épisodes de 60 minutes.

La distribution de cette nouvelle série sera dévoilée sous peu.