Cette année encore, des mamans s’organisent pour gâter les enfants défavorisés

COVID ou pas, Amélie Tremblay et ses comparses s’assureront que les enfants des familles défavorisées du grand sud-ouest de Montréal se font gâter comme il se doit. Par l’entremise du projet «Les Mères Noël» , ces enfants sont jumelés avec des gens de leur communauté qui ont envie et les moyens de les gâter.

Après avoir complété leur inscription, les donateurs reçoivent un courriel contenant le prénom, l’âge et les intérêts de l’enfant avec lequel ils ont été jumelés. Puis, ils sont chargés d’acheter un cadeau d’une valeur de 20 à 30 $, de l’emballer, de l’identifier au nom de l’enfant et de le déposer dans l’un des deux points de chute - en ayant pris soin d’envoyer une photo du cadeau avant et après l’emballage à l’adresse courriel des Mères Noël.