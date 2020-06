Les meilleures randonnées à vélo à Montréal et aux alentours

HuffPost Quebec

Les pistes cyclables sont pleines, la demande en magasin explose et les petits habits de spandex sont à la mode, ça ne fait aucun doute, le vélo a la cote! Il faut dire qu’avec les restrictions sur les voyages en raison de la COVID-19, quoi de mieux que de se déplacer - et visiter son coin de pays à deux roues?

Le HuffPost Québec s’est entretenu avec André Poirier, co-auteur du livre 25 circuits autour de Montréal, sur les plus belles balades à deux roues sur l’Île, la Rive-Sud et la Rive-Nord, et selon votre niveau.

On commence par la base, si je veux commencer le vélo pour faire des balades, quel modèle devrais-je me procurer?

« C’est sûr que c’est un dilemme entre le vélo hybride et le vélo de route. Moi j’invite les gens qui sont un peu sérieux à se procurer directement un vélo de route. S’ils y prennent goût, ils vont vouloir passer rapidement au vélo de route.»

Si je suis débutant, quel circuit me conseillez-vous?

« Quand on commence, il est plus sécuritaire d’aller sur les pistes cyclables. Actuellement, en raison de la pandémie les pistes sont surchargées. Je vous conseille d’y aller en début de journée pour éviter le fort achalandage. Une piste cyclable intéressante, c’est celle de Laval qui longe le chemin de fer. C’est super sécuritaire car tu ne croises seulement que trois rues.»

➤ Vous pouvez rejoindre cette piste aux abords du métro de la Concorde. Vous avez 10km de piste fermée au trafic jusqu’à la gare Sainte-Rose.

Pour une sortie en famille, je vais où?

«Vous avez la piste le long du canal Lachine qui est bien. Sinon, vous pouvez vous rendre jusqu’à ville Sainte-Catherine en suivant la voie maritime.»

➤ Pour suivre la voie maritime, il vous suffit de prendre le circuit Gilles-Villeneuve, continuer vers les écluses qui mènent à Saint-Lambert, et poursuivre votre balade vers l’ouest. Au bout, vous allez pouvoir passer sur la Rive-Sud et aboutir à ville Sainte-Catherine.

Si je suis plus avancé et que je veux faire une sortie tout un après-midi?

«Dans le guide, vous allez trouver le trajet #11 qui est le triangle de Vaudreuil-Soulanges. Celui-ci est de 107 km, avec possibilité de couper pour réduire à 69 km - il n’est pas trop achalandé. Vous avez de la piste cyclable, le magnifique bord de l’eau du lac des Deux-Montagnes. C’est un bon défi.»

Si je suis un athlète et je veux une sortie sportive ?

«Si on veut faire de bons dénivelés, il y a parcours de 89 km en Montérégie à partir de Howick - avec la côte de Covey Hill (c’est le #15 dans le guide). Sinon il y a un trajet de 72 km dans les Laurentides (le #4 dans le livre). À partir de Sainte-Thérèse - dans la montée Robillard dans le bout de St-Joseph du lac, tous les coureurs se retrouvent là comme il y a beaucoup de dénivelés. Sinon dans les Cantons-de-l’Est vous en avez beaucoup.»

Le meilleur endroit autour de Montréal pour prendre LA photo Instagram?

« C’est les fins de journées pour une belle photo! Il y a un traversier entre Lachine et Châteauguay.»

➤ En plus, il s’agit d’un bon moyen pour passer de l’île de Montréal vers la Rive-Sud.

Un attrait touristique à visiter en particulier?

« Dans le coin de Berthierville, il y a un ancien magasin général tenu par des propriétaires super gentils.»

➤ Au Magasin général Le Brun à Maskinongé vous y trouverez des produits du terroir, un endroit parfait pour la pause café dans le petit jardin ombragé. Un bel endroit pour s’arrêter lors d’une sortie à vélo dans Lanaudière.

➤ Sinon, les auteurs du livre recommandent grandement le Restaurant l’Oeuf , à Mystic en Montérégie. Un rendez-vous des cyclistes (#23 dans le guide).

Votre top 3?

1 - « Pour une randonnée mi-ville/mi-campagne, je partirais de L’Île-Bizard vers Sainte-Anne-de-Bellevue, puis Vaudreuil - et rendu à Como, on prend le traversier pour Oka. De là, on retourne vers notre point de départ à travers le parc national d’Oka.»

2 - «Sinon j’irais en Montérégie dans le sud-ouest du Québec.» Ce parcours de 89 km part de Howick, descend vers les lignes américaines par les villages de Huntingdon, Powerscourt, Rockburn et remonte vers Saint-Pierre.»

3 - « Finalement, je commencerais par prendre le traversier entre Lachine et Châteauguay. La #15 dans le livre»

➤ Avec cette option, vous pouvez combiner le canal Lachine avec des circuits aux alentours de Léry, Châteauguay, pour ensuite revenir sur l’Île par le pont de la Concorde via Saint-Constant, Sainte-Catherine et la voie maritime. Vous pouvez aussi faire le contraire et prendre le traversier de 45 minutes en fin de journée au soleil couchant.