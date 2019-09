Les libéraux anticipent un déficit de 21 milliards $ au bout d'un second mandat

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz Le chef libéral brandit le programme de son parti lors d'une campagne à Mississauga, en Ontario, le dimanche 29 septembre 2019.

Les libéraux ont dévoilé l’ensemble de leurs promesses dimanche et selon leurs calculs, un second mandat Trudeau conduirait au bout de quatre ans à un déficit budgétaire de 21 milliards $. Le pourcentage de la dette fédérale serait alors de 30,2 pour cent du PIB (produit intérieur brut).

Toutes les promesses de la plateforme ne sont pas chiffrées. Mais les libéraux comptent 56 milliards $ de dépenses en quatre ans et espèrent 25 milliards $ de nouveaux revenus.

Le ton général du document semble viser d’abord les électeurs ontariens. Plusieurs promesses libérales sont là pour attaquer les compressions du gouvernement de Doug Ford et, par ricochet, les conservateurs d’Andrew Scheer. Un certain nombre de projets demeurent flous pour les électeurs québécois qui devront attendre des négociations séparées entre un gouvernement Trudeau et un gouvernement Legault pour en connaître les retombées concrètes.

Il en va ainsi pour les nouvelles places en garderie, pour l’accès plus rapide à un médecin de famille, pour le remboursement plus facile d’une dette étudiante ou pour le droit des municipalités de parrainer directement des immigrants permanents dans le but de pallier la pénurie de main-d’oeuvre.