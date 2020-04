La série «Les Invincibles» débarque enfin sur ICI Tou.tv

Après plusieurs années d’attente, la première saison de la désormais mythique séries Les Invicibles sera disponible gratuitement sur la plateforme ICI Tou.tv à compter du mercredi 15 avril, et ce, 15 ans après sa diffusion originale.

Dans une récente entrevue accordée au HuffPost Québec, l’auteur de la série, François Létourneau, expliquait que la série n’était disponible sur aucune plateforme de diffusion à l’heure actuelle, car celle-ci coûterait beaucoup trop cher en droits musicaux.

Il faut croire que Radio-Canada a finalement trouvé une astuce pour rendre le tout possible, de sorte que vous pourrez bientôt constater si la série a bien vieilli en refaisant connaissance avec P-A Robitaille (François Létourneau), Carlos Fréchette (Pierre-François Legendre), Steve Chouinard (Patrice Robitaille) et Rémi Durocher (Rémi-Pierre Paquin).

Pour les non initiés, voici le synopsis : «Pierre-Antoine, Steve, Rémi et Carlos, quatre amis à l’aube de la trentaine, décident de conclure un pacte : à partir de 21 heures le lendemain, ils devront effectuer une rupture simultanée avec leur copine respective. Par ce pacte, les gars espèrent combattre le démon du midi et profiter au maximum de leur jeunesse. La réalité finira cependant par les rattraper.»

Vous pouvez également vous délecter de la plus récente - et surtout excellente - série de François Létourneau et Jean-François Rivard, C’est comme ça que je t’aime, sur ICI Tou.tv Extra.