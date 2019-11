Une deuxième saison confirmée pour «Les Honorables»

Québecor Contenu et Datsit Sphère ont confirmé, ce mercredi 6 novembre, que la très populaire série Les Honorables aura bel et bien droit à une deuxième saison.

Écrits par Jacques Diamant, les dix nouveaux épisodes seront réalisés par Louis Choquette.

«Alors que les Dessureaux se remettent à peine des événements reliés à la mort de Gabrielle, Ludovic (Patrick Huard) est arrêté et accusé de meurtre. La famille ressent un grand sentiment d’injustice, car il n’a fait que protéger son fils, Raphaël (Olivier Gervais-Courchesne). Lucie (Macha Grenon), sa fille Alicia (Mylène Mackay), son fils Raphaël et son beau-frère Gaétan (Sylvain Marcel) devront se liguer pour défendre une fois de plus la famille et tenter de faire libérer Ludovic.»

Le tournage de cette deuxième saison s’amorcera au printemps 2020, pour une diffusion au cours des mois suivants sur Club illico.

Rappelons que Les Honorables avait battu un record en atteignant le million de visionnements sur Club illico dès sa première semaine de diffusion.

La première saison de la série Les Honorables est présentement diffusée le mardi à 21h, sur les ondes de TVA.