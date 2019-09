Débats des chefs: les grands thèmes et les formats dévoilés

La commission indépendante responsable de la production des deux débats des chefs à la télévision la semaine prochaine a dévoilé lundi les cinq grandes questions qui y seront abordées, avec quelques variantes entre les débats en français et en anglais.

Le 7 octobre, le débat en anglais se concentrera sur: la capacité financière et l’insécurité économique; les enjeux autochtones; l’environnement et l’énergie; le leadership au Canada et sur la scène internationale; et la polarisation, les droits de la personne et l’immigration.

En français, le 10 octobre, les chefs des six principaux partis aborderont: l’économie et les finances; l’environnement et l’énergie; l’identité, l’éthique et la gouvernance; la politique étrangère et l’immigration; et enfin les services aux citoyens.

Le Partenariat canadien pour la production des débats a également précisé que les cinq segments de chacun des débats comporteront des questions provenant de diverses sources, notamment les modérateurs, les journalistes sur le plateau, les citoyens et les chefs entre eux. Lors de chacun des deux débats, un échange ouvert entre tous les chefs suivra les cinq segments au programme.

Les chefs de six partis politiques fédéraux participeront aux deux événements: le libéral Justin Trudeau, le conservateur Andrew Scheer, le néo-démocrate Jagmeet Singh, la chef des verts Elizabeth May, le bloquiste Yves-François Blanchet et le chef du Parti populaire du Canada Maxime Bernier.

Les deux débats pourront être diffusés et suivis gratuitement, et seront disponibles dans plusieurs langues autochtones, mais aussi en cantonais, mandarin, arabe, punjabi et italien (sur les stations OMNI Television). La semaine dernière, la commission indépendante chargée d’organiser ces débats avait aussi annoncé que les événements seraient retransmis en direct dans 24 salles de cinéma du pays. Les débats seront aussi disponibles sur des plateformes tierces comme YouTube, Facebook et Twitter, par l’entremise des partenaires.