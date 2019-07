Les films de Sophie Deraspe et Louise Archambault sélectionnés au TIFF

There’s Something in the Water est aussi le titre d’un livre de l’actrice et activiste néo-écossaise Ingrid Waldron.

La vedette du film Juno, née à Halifax, examine les injustices et les blessures causées par le racisme environnemental dans sa province natale dans ce documentaire sur les femmes autochtones et d’origine africaine en Nouvelle-Écosse, qui luttent pour protéger leurs communautés, leurs terres et leur avenir.

There’s Something in the Water, qu’Ellen Page a coréalisé avec Ian Daniel, sera présenté en première mondiale.

Parmi les projets annoncés précédemment qui seront au festival de cette année figurent The Song of Names de François Girard, American Woman de Semi Chellas, David Foster: Off the Record de Barry Avrich, Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band de Daniel Roher et Guest of Honour d’Atom Egoyan.

Amy Jo Johnson, qui a travaillé comme actrice dans Felicity et Flashpoint, présentera en première mondiale Tammy’s Always Dying. Lauren Holly, Kristian Bruun et Aaron Ashmore sont les autres membres de la distribution de ce film sur une femme et sa mère alcoolique et malade.

Dans Clifton Hill d’Albert Shin, Tuppence Middleton joue le rôle d’un menteur pathologique qui s’emmêle dans un souvenir d’enfance sur un enlèvement à Niagara Falls.

Un autre Cronenberg est également au programme, mais dans la section des courts métrages. Brandon Cronenberg, le fils du célèbre réalisateur canadien, présentera Please Speak Continuously And Describe Your Experiences As They Come To You.

Le 44e Festival international du film de Toronto se tiendra du 5 au 15 septembre.

