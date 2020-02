Les écoles talmudiques ouvrent toutes les portes, selon un leader hassidique

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes Clara Wasserstein, à gauche, et Yochonon Lowen arrivent au palais de justice de Montréal, le lundi 10 février 2020.

MONTRÉAL — Le président de l’Association hassidique juive pour l’enseignement à la maison a soutenu lundi en Cour supérieure que l’éducation talmudique rigoureuse offerte par la communauté hassidique préparait les élèves à toutes les carrières possibles.

Abraham Ekstein témoignait pour la défense dans le recours intenté par Yochonon Lowen et Clara Wasserstein, deux anciens membres de la communauté juive ultra-orthodoxe de Boisbriand. Les plaignants soutiennent que le gouvernement du Québec et plusieurs écoles hassidiques ne leur ont pas assuré une éducation appropriée, en violation de la Loi sur l’instruction publique.

M. Lowen et Mme Wasserstein, un couple marié dans la quarantaine, allèguent que les écoles juives privées gérées par la communauté Tash à Boisbriand, au nord de Montréal, ne les ont nullement préparés à la vie dans le monde extérieur.

M. Ekstein a soutenu lundi que pour un jeune homme qui achève son éducation talmudique, «rien ne l’empêche d’apprendre (ensuite) toutes les autres choses qu’il veut dans sa vie». Il a expliqué que la communauté hassidique au Québec enseigne aux enfants à être analytiques et à penser logiquement — des compétences qui, selon lui, sont essentielles pour pratiquer à peu près n’importe quel métier. Mais en contre-interrogatoire, il a admis que l’enseignement talmudique était réservé aux seuls garçons.

«Je ne peux pas dire quelles sont les raisons de Dieu pour lesquelles c’est mieux ainsi», a déclaré M. Ekstein devant le juge Martin Castonguay.

Il a par ailleurs affirmé qu’en vertu de règles plus strictes adoptées plus tard, les membres des communautés juives ultra-orthodoxes au Québec doivent désormais inscrire leurs enfants comme «élèves à la maison», et l’enseignement qu’ils reçoivent est surveillé par le ministère de l’Éducation.

Le couple Lowen-Wasserstein, qui a quitté la communauté hassidique Tash en 2010, ne réclame pas de dommages et intérêts: il veut toutefois «éviter que des générations futures d’enfants subissent ce qu’ils ont subi». Ils demandent un jugement déclaratoire affirmant que le gouvernement du Québec et les écoles hassidiques violent les droits des enfants en matière d’instruction.

Une autre vision de l’éducation

M. Ekstein, un juif hassidique âgé de 41 ans, a été appelé comme seul témoin de l’avocat David Banon, qui représente les écoles hassidiques de Boisbriand. Les avocats du gouvernement du Québec ont achevé leurs plaidoiries jeudi. Me Banon n’a appelé aucun témoin de la communauté Tash.

Abraham Ekstein dirige l’Association hassidique juive pour l’enseignement à la maison, qui agit comme intermédiaire entre le gouvernement du Québec et la communauté juive ultra-orthodoxe en matière d’éducation.

Il a déclaré que la communauté hassidique de Montréal à laquelle il appartient, composée de 600 à 700 familles, partage les mêmes valeurs que les juifs ultra-orthodoxes de Boisbriand. Dans ces communautés religieuses, a-t-il dit, le fait d’obtenir un titre professionnel n’a pas la même valeur que pour les non-juifs.

«Le meilleur statut, c’est de devenir un érudit de la Torah», a-t-il expliqué, en faisant référence au livre sacré des juifs. «C’est ce que je veux pour moi-même et pour mes enfants.»

Yochonon Lowen avait précédemment déclaré que lorsqu’il a quitté la communauté Tash il y a dix ans, il parlait à peine anglais et pas du tout français, n’avait jamais entendu les mots «science» ou «géographie» et n’avait jamais parlé à une femme qui n’était pas membre de sa famille.