L'émission «Les Chefs!» ne sera pas de retour ce printemps

Felix Renaud via Radio-Canada

Felix Renaud via Radio-Canada

Comme il fallait s’y attendre, Radio-Canada a confirmé, ce jeudi 15 octobre, que la onzième saison de la compétition culinaire Les Chefs! ne sera pas présentée le printemps prochain sur les ondes d’ICI Télé.

Les mesures sanitaires et la distanciation physique rendaient tout simplement impossible la production de l’émission dans les délais habituels.

«Au cours des derniers mois, nous avons étudié une foule d’options pour voir comment on pourrait produire Les Chefs! dans le respect strict des consignes de santé publique. Il est important pour nous de sauvegarder la sécurité de tous les participants et les artisans de l’émission tout en maintenant la qualité de contenu et de production. Après avoir exploré toutes les options, nous avons dû nous rendre à l’évidence que cela était impossible cette année», a déclaré Marleen Beaulieu, présidente d’Attraction Images, par voie de communiqué.

«Je tiens à rassurer notre public : il ne s’agit que d’une pause! Nous espérons de tout cœur que la situation sanitaire évolue pour nous permettre de remettre Les Chefs! en route pour le printemps 2022», a renchéri Dany Meloul, directrice générale de la Télévision de Radio-Canada.

Une nouvelle émission, qui devrait être dévoilée au cours des prochaines semaines, occupera la case horaire des Chefs! le printemps prochain.

La plus récente édition de la compétition animée par Élyse Marquis a été suivie par 799 000 téléspectateurs en moyenne chaque semaine.