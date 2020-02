Les audiences de Groupe Yvon Michel devant la RACJ sont commencées

M. Lacroix a aussi admis que le fait que le plan de la salle avait été approuvé était une erreur de bonne foi de la RACJ, qui l’assume entièrement.

Il s’est également longuement attardé sur ce qu’il estime être un combat concerté. Le combat visé est celui organisé entre l’homme fort et animateur Hugo Girard et le spécialiste des arts martiaux mixtes Patrick Côté, dont les profits devaient être remis à un organisme caritatif. M. Lacroix a fait valoir que selon les règles en vigueur, si un combat n’est pas professionnel, il doit être sous l’égide d’un organisme gouvernemental habilité à sanctionner des sports de combats.

Il a aussi rappelé qu’il avait exigé à son personnel sur place de s’assurer que le combat ait lieu sans leur présence, soit au début ou à la fin du gala présenté au centre Pierre-Charbonneau. Le promoteur s’est plié à cette demande: le combat a eu lieu à la fin de la soirée. M. Lacroix a indiqué qu’en plus d’une occasion, la RACJ avait suggéré à Yvon Michel de vérifier auprès de ses avocats si un tel combat répondait aux règles en vigueur.

Finalement, M. Lacroix a expliqué que New Era Boxing, particulièrement son principal dirigeant, Yan Pellerin, ne détenait pas de permis annuel d’organisation d’événement de boxe et que GYM aurait donc prêté sa licence. L’avocat de GYM, Me Martin Pichette, a alors évoqué plusieurs galas organisés conjointement par des organisations n’ayant pas de permis annuel, plus particulièrement les clubs de hockey junior les Cataractes de Shawinigan et l’Océanic de Rimouski, qui participent à l’organisation du groupe Eye of the Tiger Management.

Les délibérations se poursuivent en après-midi. Le témoignage du président de GYM, Yvon Michel, qui réfute toutes les allégations, est attendu demain. Michel ne fera aucune déclaration avant d’avoir fait son témoignage.