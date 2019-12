Les agressions sont en forte hausse dans le milieu de la santé

D’après des données obtenues par les syndicats auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ainsi que de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les coûts associés aux gestes de violence commis contre des travailleurs de la santé ont explosé de 82 pour cent depuis deux ans.

MONTRÉAL — Les syndicats des travailleurs de la santé et des services sociaux sonnent l’alarme et pressent le gouvernement du Québec d’agir face à une hausse majeure du nombre d’actes violents et d’accidents de travail dont leurs membres sont victimes.

«On ne veut pas nous entendre, on ne veut pas traiter sérieusement de ce sujet-là et amener les mesures nécessaires», déplore celle qui est d’abord infirmière de formation.

Le Comité national intersyndical de prévention en santé et sécurité, qui regroupe sept organisations syndicales, interpelle le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet , la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann , ainsi que la CNESST pour que ceux-ci «assument leurs responsabilités» et qu’ils «interviennent à la hauteur que commande la crise actuelle».

«Tout le monde constate les dégâts dans leur quotidien. On trouve ça étonnant de se faire dire: ”ça coûte cher le réseau de santé, il faut regarder, on ne peut pas investir de manière illimitée”. Oui, mais corrigeons déjà cet aspect-là et on va être gagnant», commente Claire Montour.

Le Comité national intersyndical de prévention en santé et sécurité rassemble l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ), la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la Fédération des professionnèles (FP-CSN), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) et le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ).

