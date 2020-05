COVID-19: les agents de sécurité réclament une prime de risque

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

MONTRÉAL - Le syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, revient à la charge avec sa revendication d’une prime de risque pour les agents de sécurité, arguant qu’ils sont dorénavant investis de la responsabilité supplémentaire de faire respecter les consignes de distanciation sociale, en plus d’être particulièrement exposés à une contamination par le public.

Le syndicat qui représente plus de 15 000 agents de sécurité rappelle que ceux-ci sont postés dans les commerces essentiels, comme les épiceries et pharmacies, mais aussi les résidences pour personnes âgées, les hôpitaux et les centres de dépistage, par exemple.

Ils doivent notamment questionner les gens sur leur état de santé, s’assurer qu’ils se lavent les mains, faire respecter la capacité maximale d’un établissement, et intervenir lorsque deux personnes n’observent pas une distance de deux mètres entre elles.

Le président de la section locale 8922, Patrick Pellerin, avancent qu’ils sont donc «en première ligne», agissant comme un «filtre» face à un public de plus en plus impatient et parfois même agressif. Plusieurs centaines de ces syndiqués ont été placés en quarantaine ou ont reçu un diagnostic de COVID-19, rapporte-t-il.