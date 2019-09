Mais qui est ce mannequin dont tout le monde parle?

A post shared by Leon Dame (@leondame) on Sep 25, 2019 at 7:25am PDT

View this post on Instagram

On avait pu le voir avant cela chez Gucci, Valentino ou encore Burberry. Il est parmi les mannequins masculins qui défilent le plus depuis quelque temps dans le monde. Il est aussi le visage de nombreuses campagnes dont celles de Jil Sander ou Maison Margiela.

Veste en cuir ceinturée à la taille - rappelant le costume de mousse marin en version plus rock - bottes hautes à talons vertigineux, jambes nues puisque juste vêtu d’un boxer short, il croise énergiquement les jambes (caricature des femmes défilant dans les années 2000) - et balance étrangement le haut de son corps vers l’avant.

A post shared by Leon Dame (@leondame) on Jul 4, 2017 at 3:21am PDT

View this post on Instagram

Longue silhouette ultra longiligne de 6,2 pieds, cheveux d’un châtain clair, et grains de beauté (pommette et coin de la bouche) qui le démarquent singulièrement, le jeune homme représenté par l’agence «Tomorrow is an other day» a de beaux jours devant lui.