Le message fort et inspirant de Lena Dunham sur l'endométriose

Vêtue d’une pièce de lingerie, elle a accompagné le cliché en noir et blanc de ce message:

« Je ne me suis jamais qualifiée de body positive parce que ma relation avec mes formes et mes cicatrices n’est pas ouvertement politique, elle est extrêmement personnelle. Et ce n’est pas toujours quelque chose de positif. Je puise énormément de réconfort dans le mouvement d’acceptation de son corps, mais je me considère plutôt comme body tolerant (…) Avec une maladie chronique (ou trois), il est impossible de ne pas ressentir son corps parfois. Mais nous ne sommes plus dans une romance toxique intermittente. Nous ne sommes pas non plus monogames. Je dérive vers la maladie et m’éloigne d’elle, essayant difficilement de me souvenir que, peu importe comment je la combats, elle est moi. Je suis elle. Nous n’avons que l’une l’autre, donc nous devons rester ensemble. Et parfois, cela signifie un peu de dentelle pour lui rappeler que je m’en soucie. Aux autres personnes vivant avec #endométriose, j’ai appris plus de vous que je ne peux même expliquer ... »